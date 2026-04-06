L'ex attaccante Fabio Bazzani ha commentato dagli studi di Dazn la prova dell'Inter contro la Roma. "Vittoria di una pesantezza enorme, l'Inter ritrova giocatori troppo importanti di cui aveva sentito la mancanza. Abbiamo visto tanti abbracci, tanta empatia. Era una serata particolare, tanti giocatori avevano un carico emotivo importante. La vittoria ha un valore enorme perché libera di testa alcuni giocatori che rimangono uomini, con le proprie fragilità ed emozioni".

Fondamentale il ritorno di Lautaro. "Lui è l'anima dell'Inter, non è il caso che si sia accesa una situazione del genere con lui. E' un leader tecnico e fortemente emotivo. Con lui e Calhanoglu l'Inter ha un'altra faccia".