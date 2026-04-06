Carrellata di foto pubblicata da Marcus Thuram su Instagram dopo l'MVP ricevuto ieri sera a margine di Inter-Roma. Partita che ha consegnato all'Inter il vero Tikus: il francese scaccia il periodaccio di smarrimento nel quale è stato intrappolato per un po' e torna a splendere contro i giallorossi in una serata perfetta per la squadra di Chivu. I nerazzurri ritrovano Lautaro e anche la ThuLa: doppietta del capitano su doppia assistenza di Marcus che finalmente può festeggiare una bella vittoria da godersi a pieno. Tante sfumature di Marcus Thuram in una serie di ritratti dal filo conduttore "noir et bleu" che fanno del suo solito sorriso, lo stesso stampato sul volto da bambino, l'assoluto protagonista del post social dell'attaccante che riceve la carica di Ademola Lookman.

L'ex intoccabile dell'Atalanta, corteggiato a lungo la scorsa estate dall'Inter e ceduto poi a gennaio all'Atletico Madrid, ha fatto una capatina sul profilo del 9 di Chivu che ha replicato con un "brother" corredato da un cuore che sa di complicità che ha stuzzicato i tifosi. Non sono difatti mancate le esternazioni di entusiasmo sotto la risposta di Ademola, e anche di speranza e auspici: "Vieni all'Inter" scrive qualche inguaribile romantico.