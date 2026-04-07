Clima teso in casa Roma dopo la pesante sconfitta al Meazza contro l'Inter. E come spesso accade in questi casi, emergono retroscena che alimentano determinate narrazioni in cui vengono assegnate responsabilità e trovati colpevoli. Il Corriere della Sera in tal senso evidenzia una questione di mercato riguardante la scorsa estate, quando l'Inter bussò alla porta giallorossa per avere Manu Koné.

Secondo la testata, Gian Piero Gasperini aveva dato il suo personale via libera alla cessione ai nerazzurri del centrocampista francese in funzione dell'arrivo di Jadon Sancho, operazione che però i Friedkin avrebbero bloccato. Koné è stato davvero, dunque, vicinissimo al trasferimento all'Inter prima della decisione dall'alto che ha scontentato l'allenatore della Roma e ha deteriorato certi rapporti con la dirigenza.