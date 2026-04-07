La prova di forza dell'Inter contro la Roma, coincisa non casualmente con il rientro tra i titolari di Lautaro Martinez, ha fortificato il pensiero di Antonio Cassano sulla squadra di Cristian Chivu e sul suo capitano: "L'Inter è la più forte in Italia, senza sé e senza ma. Con Lautaro, che è il giocatore migliore del campionato, è un'altra roba e l'abbiamo visto domenica - le parole di FantAntonio a Viva El Futbol' -. Poi ci sono i pagliacci che dicono che non sia decisivo... E' fenomenale, è tra i 3-5 centravanti più forti del mondo. Lo dico senza alcun tipo di problema".