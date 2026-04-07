Nella vittoria contro la Roma sono rimaste impresse le grandi esultanze dopo i gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle celebrazioni c'è stata una partecipazione totale, coinvolgente, insieme a tutto lo stadio. La solidità del gruppo è stata uno dei segreti degli ultimi anni e la squadra si è cementata ancora di più dopo la tempesta estiva post-Mondiale per club.

Sul quotidiano si torna indietro al cosiddetto "patto del venerdì", la riunione voluta dai senatori nel chiuso di Appiano Gentile in cui i giocatori si sono parlati (Chivu era assente ma ha benedetto la decisione) per compattarsi ulteriormente. Lautaro era in prima linea, con lui i senatori, e i giocatori si sono promessi vicendevolmente impegno e dedizione per centrare Scudetto e Coppa Italia. Chi aveva bisogno di conforto e sostegno, soprattutto gli azzurri, lo ha trovato. E in campo le esultanze sono sembrate quasi uno sfogo.