Intervistato da DAZN dopo il ko contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alza bandiera bianca nella corsa allo Scudetto: "È stata una gara con poche occasioni e chi si portava a suo favore un episodio l'avrebbe vinta. Bisogna essere più veloci a tirare in porta, sennò poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare. Nel primo tempo abbiamo avuto delle palle recuperate nella metà campo avversaria e tecnicamente abbiamo sbagliato la scelta. Bisogna migliorare e rimanere sereni, abbiamo ancora delle vittorie da fare per l'obiettivo Champions".

Il Milan non era terzo dall'undicesima giornata: cosa cambia?

"Per la corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. Pensiamo all'Udinese e dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e mantenere il vantaggio".