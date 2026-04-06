Intervenuto a DAZN prima di Napoli-Milan, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha parlato anche del post-Zenica: "Appena rientrati c'era molta tristezza, però sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che è fondamentale. Quindi abbiamo recuperato le energie e abbiamo preparato la partita tecnicamente e tatticamente con il mister" ha detto a proposito dello stato di forma mentale e fisico degli italiani del gruppo.

Giocate senza Hojlund e Lukaku:

"Sicuramente non sarà facile, dovremo vincere i tanti duelli, anche giocando la palla e quindi mantenendo il controllo del gioco per fargli male".

La vittoria dell'Inter ridimensiona un po' l'importanza di questa partita?

"Per noi è una partita importantissima e lo rimane, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale".