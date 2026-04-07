Due giorni di riposo dopo il successo sulla Roma, poi Cristian Chivu riunirà il gruppo per preparare Como-Inter. Con qualche acciacco, come si legge sul Corriere dello Sport. Durante Inter-Roma, infatti, tre giocatori hanno chiuso la gara con qualche problemino.

Lautaro ha festeggiato la rete di Barella correndo verso il resto del gruppo col ghiaccio sul polpaccio sinistro e dietro la coscia destra. Ghiaccio anche per Thuram attorno al ginocchio: zoppicava visibilmente. Lo stesso Bastoni ha rimediato una contusione alla caviglia già "ammaccata". Nessuno preoccupa in vista del Como, ma sono situazioni da dover gestire. E in ogni caso tornerà a disposizione Carlos Augusto dopo la squalifica. Non Bisseck, che sarà ancora out. Probabile, secondo il quotidiano, che il brasiliano sostituisca Dimarco a Como: l'esterno sinistro deve recuperare brillantezza.