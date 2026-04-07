"Come ho preso il sorpasso di Lautaro? Benissimo". Roberto Boninsegna si congratula, attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, con Lautaro Martinez, da domenica terzo marcatore all time dell'Inter superando proprio "Bonimba". "E' giunto a compimento un processo inarrestabile che giova alla squadra. Io continuo a essere orgoglioso che il rapporto fra partite disputate e reti realizzate mi vede ancora ben messo: ho una media dello 0,6 di un pelo inferiore a Meazza che vanta lo 0,7".

"Io da tifoso nerazzurro vorrei che il nostro capitano di oggi superasse il più in fretta possibile anche Altobelli - continua Boninsegna - Non certo per procurare un eventuale dispiacere a Spillo, piazzato con pieno merito alle spalle del leggendario Meazza, ma perché è evidente che più gol segna il Toro e più successi farà la nostra squadra. Il rendimento di questa squadra è visceralmente legato a quello dell'argentino. Il nostro periodo calante è coinciso non a caso con l'assenza di Lautaro. Non potremmo avere un condottiero migliore".

Parlando di Inter-Roma, secondo Boninsegna "andando subito in vantaggio si sono dileguati tensioni e timori. Poi quando la Roma ha reagito è salito al proscenio il fenomenale Calhanoglu. In quella circostanza è già stupefacente avere il coraggio di tentare... Scudetto cosa fatta? Gli avversari diretti non mi sembrano già rassegnati e vanno sempre rispettati, quindi preferisco aspettare l'aritmetica: di brutte sorprese mi basta e avanza quella arrivata dalla Bosnia".