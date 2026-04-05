L'Inter travolge la Roma al Meazza con un eloquente 5-2 e manda un serio messaggio alle inseguitrici, che domani sera si affronteranno al Maradona. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore contro i giallorossi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.
Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 22:46
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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Lunedì 06 apr
- 00:15 Tutto il Meazza con Bastoni, la moglie di Barella: "Sempre dalla tua parte. E dalla vostra"
- 00:00 Lautaro il messia. É risorta l’Inter
Domenica 05 apr
- 23:57 Thuram a Sky: "Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più cali"
- 23:55 Inter-Roma, la moviola - Sozza senza affanni. Tocco di Akanji non punibile, giusta lettura nel 3-1 nerazzurro
- 23:54 videoInter-Roma 5-2, Tramontana in estasi: "Barella clamoroso, con Lautaro è un'altra cosa. E Napoli-Milan..."
- 23:50 Roma, Pellegrini in conferenza: "Il gol di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe, sul 3-1 il crollo. Mkhitaryan? Speciale"
- 23:45 Chivu in conferenza: "Gli italiani hanno risposto meravigliosamente sul campo. E' una vittoria che conta tanto dal punto di vista mentale"
- 23:39 Roma, Pellegrini a DAZN: "Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene"
- 23:35 Chivu a ITV: "Lautaro? Rientrare dopo tre allenamenti e segnare una doppietta non è da tutti"
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- 23:28 Roma, Gasperini in conferenza: "Per la prima volta un crollo morale, non deve succedere. Spiace per le dimensioni del ko"
- 23:23 Dumfries a ITV: "Siamo tornati dalla sosta con la testa giusta, mi è dispiaciuto non aver trovato il gol"
- 23:17 Dumfries a DAZN: "Questo è un gruppo speciale. Peccato non aver segnato, ma contava la vittoria"
- 23:05 Thuram in conferenza: "Scudetto più vicino? Non so, non è ancora fatta. Lautaro importante, ci ha dato l'esempio"
- 23:04 Roma, Gasperini a DAZN: "Tilt totale dopo il terzo gol, non prima. Merito all'Inter che è una grande squadra"
- 22:59 Lautaro al 90esimo a DAZN: "Felice di avere questi compagni. A parlar di loro mi viene la pelle d'oca"
- 22:58 Thuram Player of the Match a DAZN: "Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale"
- 22:46 Inter-Roma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:45 Una cinquina in faccia ai criticoni: l'Inter risponde nel momento che conta, Roma travolta 5-2 e primato blindato
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- 22:41 Inter-Roma, Fischio Finale - La resurrezione degli assenti: trionfo nerazzurro a San Siro. Le mani sui fianchi di Gasperini l'immagine della serata
- 22:40 Inter-Roma, le pagelle - Lautaro 'risorge' i suoi, riecco il sorriso di Thuram. Akanji mette pezze ovunque
- 21:55 Inter-Roma, al Meazza è sold out: oltre 75.200 spettatori per il posticipo pasquale
- 21:51 Zielinski al cambio campo: "Continuiamo col nostro gioco, dobbiamo vincere per forza questa partita"
- 20:22 Marotta: "Contro Bastoni un linciaggio vergognoso, non lo merita. Non ci sono gli estremi perché vada via"
- 20:14 Serie A, guizzo salvezza del Torino: decide Adams, sprofonda il Pisa
- 20:11 Roma, Massara a DAZN: "Non abbiamo obiettivi minimi. Gasperini resterà, Malen può rimanere qui a lungo"
- 19:55 Roma, Soulé a DAZN: "L'Inter è molto forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella partita. È importantissima"
- 19:50 Calhanoglu a DAZN: "Mi spiace per gli italiani, ora però pensiamo al nostro cammino"
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Partita importante per il nostro cammino, possiamo fare ancora meglio"
- 19:35 Nuovo San Siro in bilico per Euro2032: a ottobre la scelta della UEFA che vuole una garanzia
- 19:25 Inter-Roma, spogliatoi pronti: nerazzurri in campo questa sera con la prima maglia
- 19:20 Il tifo nerazzurro sempre più vicino alla squadra: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore"
- 19:05 Immobile: "In Italia c'è ostracismo per gli Azzurri. Un interista fatica a tifare un giocatore della Juve"
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- 18:05 Milan e Inter avanti sul nuovo San Siro. Ecco perché non si vuole esercitare la clausola di salvaguardia
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- 15:07 D'Ambrosio: "Se fossi presidente FIGC, punterei sulla competenza. Quando porto i miei figli alle partite..."
- 14:53 L'annuncio dello Schalke: "Infortunio alla spalla per Dzeko, sarà indisponibile per un periodo indefinito"
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- 14:23 Trevisani: "Inter-Roma finisce 0-0. Bastoni? Oggi vale tra i 50 e i 60 milioni di euro"
- 14:08 L'Inter U23 batte la Pro Vercelli e dedica la vittoria a Calligaris. Che apprezza il gesto dei compagni
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- 11:43 Il Pelé nerazzurro: "L'Inter era il mio sogno da piccolo. Lo Scudetto vinto, il momento più bello"
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