L'Inter travolge la Roma al Meazza con un eloquente 5-2 e manda un serio messaggio alle inseguitrici, che domani sera si affronteranno al Maradona. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore contro i giallorossi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 22:46
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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