L'ultima giornata di Serie A regala il verdetto finale. La lotta scudetto da qui alla fine del campionato è tra Inter e Napoli. Sette i punti di distanza a sette giornate dal termine, ecco i calendari a confronto e quello che serve ai nerazzurri per tornare ad essere Campioni d'Italia.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 16:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.