"Se me lo chiedesse Antonio (Conte, ndr), lo lascerei andare senz'altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio - e fino ad ora non ce ne sono stati - credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato". Sono le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e riportate dall'Ansa a margine dell'evento di presentazione di "Ag4in", il docufilm sull'ultimo scudetto, a Los Angeles. "Malagò? È la persona perfetta, come commissario prima e poi presidente di una nuova federazione".