Anche Tuttosport, complice la Pasqua di festa, propone oggi le pagelle di Inter-Roma. Si parte col 6,5 a Sommer, decisivo su Malen nel primo tempo. Voto 7 ad Akanji che le prende tutte di testa e avvia i due gol di Lautaro. Bene Acerbi, 6,5: tiene botta su Malen, mentre Bastoni si ferma al 6 (per il quotidiano è ancora lontano dalla miglior condizione dopo i recenti acciacchi). Dalla panchina 6 a Darmian che esegue perfettamente il compito.

Sufficiente Dumfries, alla duecentesima in nerazzurro con due occasioni sprecate nel finale. Serata da 7 per Barella, in ripresa, meglio ancora Calhanoglu con la sua prodezza balistica (7,5) mentre Sucic non va oltre il 5,5 complice una sanguinosa palla persa appena entrato. Voto 6,5 a Zielinski, prova di spessore (Mkhitaryan è ng) mentre Dimarco è "solo" sufficiente (non brilla ma fa il suo).

In attacco doppio 8, a Thuram che manda importanti segnali di risveglio e a Lautaro, con il quale l'Inter è un'altra cosa. I subentrati Esposito (6) e Bonny (6,5) si distinguono comunque in positivo. Chivu si prende un bel 7,5.

Nella Roma si salva giusto Mancini (6,5) ma fioccano i 4,5 (Ndicka, Celik, Rensch) e Gasperini viene "punito" col 5. Sufficiente la direzione di Sozza.