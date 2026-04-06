Intervenuto negli studi della 'Domenica Sportiva', l'ex calciatore Francesco Graziani ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Roma concentrandosi anche sulle difficoltà dei giallorossi: "Nel primo tempo la Roma ha fatto anche bene, nonostante un avvio complicato - ha esordito -. Però nel calcio, se nessuno sbaglia, è difficile fare gol. Il problema è che nel girone di ritorno questa squadra ha iniziato a concedere troppo: errori evidenti che non si riescono a spiegare, soprattutto considerando che all’inizio era la miglior difesa”.

L’ex attaccante ha poi allargato il discorso anche ai singoli, partendo da Nicolò Barella: “In Bosnia non mi era dispiaciuto, quando è uscito ho pensato fosse solo stanco. Non ho condiviso la scelta di Gennaro Gattuso di sostituirlo. Quando torni nella tua squadra tutto diventa più semplice, ritrovi compagni e fiducia”.

Infine, un passaggio anche su altri interpreti italiani: "Bastoni veniva da una situazione difficile, Dimarco invece è apparso stanco, e si è visto anche contro la Roma”.

Chiusura con una riflessione più ampia sul calcio italiano: “Non esistono più i blocchi di squadra di una volta, anche perché oggi ci sono tanti stranieri. Questo incide anche sulla Nazionale”.