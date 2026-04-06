Al termine della partita pareggiata contro l'Udinese, il tecnico del Como Cesc Fabregas invita la propria squadra a non perdere di vista la realtà nella quale è attualmente immersa: "Dobbiamo ricordarci chi siamo e siamo ancora lontani rispetto a dove vogliamo arrivare come squadra e club. Siamo ora quarti ma in questo momento non è importante. Si cercherà ora un'altra gara positiva domenica contro la squadra più forte d'Italia. Non è importante quel che dicono gli altri, dobbiamo pensare a noi".

Cosa succede al calcio italiano? Si dice spesso che le grandi non si fidano dei giovani e ci sono sempre più stranieri:

"Mi mette in difficoltà perché qualunque cosa io dica il contesto è sbagliato. Si è parlato già tanto di questo, mi focalizzo su questo, pensiamo alla nostra strada".