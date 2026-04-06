Intervenuto alla Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha commentato la roboante vittoria ottenuta ieri sera dall'Inter contro la Roma di Gasperini, battuta per 5-2. Risultato che secondo l'ex portiere denota uno snaturamento della Roma: "Questa non era la squadra di Gasperini - ha detto senza mezzi termini bacchettando i giallorossi -, una squadra di Gasperini non può prendere 5 gol in 65 minuti. L'Inter poteva dilagare, un peccato per tutto quello che di buono ha fatto all'inizio in questa seconda parte di stagione, si sta sciogliendo come neve al sole".

Discorso scudetto chiuso?

"Penso di sì, vero che l'Inter deve ancora incontrare il Como, però penso che con la vittoria contro la Roma ha chiuso i giochi".

Sul gol di Calhanoglu:

"Vero che la palla si sposta, ma Svilar non può prendere un gol del genere. Lui ultimamente qualche punto alla Roma lo sta togliendo".

Napoli e Milan possono sperare?

"Dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma la vedo complicata. Poi l'Inter a parte il Como non ha altri scontri diretti, ma poi soprattutto per come è arrivata la vittoria la vedo dura una rimonta".