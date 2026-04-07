Perdendo al 'Maradona', il Milan si è chiamato fuori dalla corsa scudetto in maniera praticamente ufficiale. Ora, per il tricolore, sarà duello tra Inter e Napoli, un testa a testa che Massimiliano Allegri ha inquadrato così parlando in zona mista dopo la sconfitta contro gli azzurri: "Non so se la corsa scudetto sia ancora aperta - le parole del tecnico rossonero -. Io ho sempre creduto che l’Inter fosse la prima favorita insieme al Napoli, infatti in questo momento sono prima e seconda in classifica. Però sette punti di vantaggio a sette giornate dalla fine direi che è un bel bottino per una squadra forte come l’Inter”. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 13:39
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.