Perdendo al 'Maradona', il Milan si è chiamato fuori dalla corsa scudetto in maniera praticamente ufficiale. Ora, per il tricolore, sarà duello tra Inter e Napoli, un testa a testa che Massimiliano Allegri ha inquadrato così parlando in zona mista dopo la sconfitta contro gli azzurri: "Non so se la corsa scudetto sia ancora aperta - le parole del tecnico rossonero -. Io ho sempre creduto che l’Inter fosse la prima favorita insieme al Napoli, infatti in questo momento sono prima e seconda in classifica. Però sette punti di vantaggio a sette giornate dalla fine direi che è un bel bottino per una squadra forte come l’Inter”.