I cori insultanti intonati ripetutamente durante Inter-Roma da alcuni tifosi nerazzurri nei confronti di Gian Piero Gasperini costano alla società milanese cinquemila euro di multa. Lo ha deciso il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. Che, dopo la 31esima giornata di Serie A, ha squalificato per un turno Lewis Ferguon, Albert Gudmundsson, Tomas Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino. Due giornate di stop più ammenda di 5mila euro, invece, per Youssef Maleh

Sezione: Focus / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 15:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.