I cori insultanti intonati ripetutamente durante Inter-Roma da alcuni tifosi nerazzurri nei confronti di Gian Piero Gasperini costano alla società milanese cinquemila euro di multa. Lo ha deciso il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. Che, dopo la 31esima giornata di Serie A, ha squalificato per un turno Lewis Ferguon, Albert Gudmundsson, Tomas Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino. Due giornate di stop più ammenda di 5mila euro, invece, per Youssef Maleh.