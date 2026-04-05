"Riscatto di Malen? Abbiamo un diritto, è un presupposto perché possa rimanere a lungo". Inizia così l'intervista pre-Inter di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma intercettato da DAZN in vista del match di San Siro: "Sta facendo benissimo, ha impattato in una maniera clamorosa e speriamo possa essere il nostro attaccante per tanto tempo".

Qual è l'obiettivo dopo l'eliminazione in Europa League?

"C'è rammarico, ma non abbiamo obiettivi minimi. Sapevamo di dover ricominciare un ciclo, abbiamo un allenatore eccezionale e siamo contenti di essere in lotta per il quarto posto. Vogliamo rimanerci fino alla fine".

Quindi Gasperini resta? Lui ieri non sembrava così sicuro...

"È una certezza".

Da cosa può ripartire il calcio italiano?

"In momenti di criticità come questi emergono sempre svariate soluzioni, le lascio a chi è di competenza. Il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni: se riusciremo a considerare il cambiamento e i provvedimenti da prendere, allora avremo più possibilità di avere successo. Altrimenti sarà più probabile che tra 4 anni ci ritroveremo a fare gli stessi discorsi".