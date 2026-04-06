"Sono stato fortunato, De Ketelaere mi ha dato una buona palla e il mister mi dice di inserirmi quando c'è la possibilità", ha detto Giorgio Scalvini a DAZN dopo la vittoria dell'Atalanta per 3-0 in casa del Lecce. Vittoria aperta dalla marcatura del difensore italiano che nel post gara torna anche sui giorni post-Zenica. "Purtroppo è andata così, sono stati giorni difficili" ha ammesso il classe 2003 che aggiunge: "Ho vissuto molto male questi giorni".