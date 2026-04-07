Complice la domenica di Pasqua in cui i giornali cartacei riposano, il Corriere dello Sport pubblica oggi le pagelle di Inter-Roma. Solo voti, senza giudizi. Questi i voti assegnati ai protagonisti della sfida di San Siro:

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (Darmian 6), Dumfries 6,5, Barella 7,5, Calhanoglu 7,5 (Sucic 5,5), Zielinski 6,5 (Mkhitaryan sv), Dimarco 6; M.Thuram 8 (P.Esposito 6,5), L.Martinez 8 (Bonny 6,5). All. Chivu 7,5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5; Mancini 6 (Ghilardi 4,5), N'Dicka 4, Hermoso 4 (Ziolkowski sv); Celik 4, Pisilli 5,5, Cristante 4, Rensch 4 (Tsimikas 5); Soulé 5 (El Shaarawy 5), Pellegrini 5,5; Malen 5,5.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 08:56
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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