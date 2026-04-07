Stagione da dimenticare dal punto di vista infermieristico per Dusan Vlahovic, costretto a saltare ieri Juventus-Genoa per un problema muscolare durante il riscaldamento. La punta serba, come evidenziato dagli esami di stamattina, ha subito una lesione di basso grado al soleo. L'attaccante starà fuori per 20/30 giorni, con la speranza di esserci contro il Milan al Meazza il prossimo 26 aprile.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 15:29
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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