A distanza di quasi una settimana, la sfida di Zenica tra Bosnia-Erzegovina e Italia continua a far discutere e non solo nel nostro Paese. C'è infatti modo per Nikola Vasilj, estremo difensore della Nazionale bosniaca, di tornare sullo scontro con Gigio Donnarumma derivante dal tentativo del portiere azzurro di togliergli dalle mani il foglietto con le indicazioni sui rigoristi avversari. E lo fa nella zona mista dello stadio dell'Union Berlino dopo la partita che il suo St. Pauli ha pareggiato per 1-1 ieri pomeriggio: "Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma fortunatamente i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia, ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto, ma è chiaro che nulla è stato lasciato al caso…".

Vasilj che poi attacca direttamente Donnarumma: "Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che il mio avversario si meritava un’ammonizione, il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo. Ma alla fine non voglio dire più di tanto; abbiamo vinto e qualcuno dice che è il karma. E probabilmente sì, in questa storia c’è qualcosa di simile".