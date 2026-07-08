Terminate le visite di idoneità sportiva di Ivan Provedel presso il Coni; il portiere ha da poco lasciato il luogo delle visite mediche in auto per dirigersi verso la sede dell'Inter, dove secondo prassi metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029 e successivamente ci sarà il comunicato nerazzurro. A seguire il video girato dal nostro inviato Simone Togna.

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 18:06
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.