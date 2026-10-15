Sconfitta pesantissima per il Fenerbahçe travolto 6-0 dall’Aston Villa nella seconda giornata di Champions League. Al termine della partita, l'ex Inter Milan Skriniar ha commentato così la debacle della squadra turca.

"Dobbiamo metterci la faccia, non nasconderci. Oggi è stata una prestazione vergognosa. Non possiamo giocare così, non possiamo perdere palloni in questo modo. In Champions League ogni dettaglio conta e oggi abbiamo commesso errori gravissimi - le sue parole -. Dobbiamo alzare il livello. Staff tecnico e giocatori devono restare uniti e lavorare insieme. Abbiamo una partita di campionato tra tre giorni, dobbiamo rimanere compatti e continuare a lavorare".