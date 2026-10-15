L’Inter si prepara ad affrontare almeno sette partite senza Lautaro. L’assenza del capitano nerazzurro, fermato da un infortunio, rappresenta un problema importante per Chivu, soprattutto in vista degli impegni decisivi in Champions League. Allo stesso tempo, sarà un’occasione per Thuram, Bonny ed Esposito, chiamati a prendersi maggiori responsabilità in fase offensiva.

I precedenti, almeno dal punto di vista statistico, sono incoraggianti. Nella scorsa stagione, senza il proprio capitano, l’Inter ha collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte (Bodo e Milan) in 14 partite, realizzando complessivamente 23 gol. Un rendimento che conferma la capacità della squadra di mantenere un’elevata produzione offensiva anche senza il suo principale riferimento.

Resta, però, una differenza sostanziale tra il rendimento complessivo e il peso specifico del capitano nelle partite più delicate. Le sconfitte contro il Bodo/Glimt in Champions League e contro il Milan in campionato rappresentano esempi significativi di quanto l’assenza dell’argentino possa incidere nei match più caldi.