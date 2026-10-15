La Serie A femminile si prepara a ripartire dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Nel week-end, infatti, andrà in scena la terza giornata di campionato che vedrà l'Inter Women scendere in campo domenica 18 ottobre, alle ore 18, per sfidare il Parma, all'Arena Civica Gianni Brera. Come di consueto, l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Sarà una giornata a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente: dalle 17 i tifosi avranno la possibilità di incontrare in uno speciale Meet&Greet Danilo D'Ambrosio per una sessione dedicata di foto e autografi. Non solo: tutti i supporter dell'Inter Women avranno la possibilità di partecipare a un concorso a premi, con la possibilità di vincere una maglia gara dell'Inter e altri premi. Il tutto con l'animazione dello speaker e del DJ.