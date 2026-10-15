L’Inter si conferma tra le squadre più seguite d’Europa allo stadio. Dopo la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026/27, i nerazzurri occupano il quarto posto nella classifica degli spettatori, con 73.859 tifosi presenti a San Siro in occasione della sfida contro il Club Brugge, come riportator da Calcio&Finanza.

Davanti all’Inter ci sono il Borussia Dortmund, primo con 77.500 spettatori, il Bayern Monaco con 75mila e il Real Madrid (per il match contro l'Inter) con 74.858. Alle spalle dei nerazzurri si piazza il Manchester United, unico altro club ad aver superato quota 70mila presenze.

Ottimi numeri anche per la Roma, nella top ten grazie agli oltre 64mila spettatori della gara contro il Real Madrid. Più indietro il Napoli, al 17° posto, mentre il Como è penultimo, penalizzato dalla capienza ridotta dello stadio Sinigaglia. Nel complesso, le prime 36 partite casalinghe della competizione hanno fatto registrare quasi 1,6 milioni di presenze, con una media di 43.861 spettatori a incontro. 

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 15:59
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.