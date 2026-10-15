E' rimbalzata anche in Argentina la notizia dell'infortunio di Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo terrà ai box per circa un mese, secondo quanto appurato da Sky Sport. Se le indiscrezioni fossero confermate, il Toro salterebbe le prossime sette partite dell'Inter (Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord e Como) e, inoltre, non potrebbe rispondere nemmeno alla chiamata di Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, per gli impegni non ancora fissati in calendario dei vice campioni del mondo durante la finestra internazionale FIFA che andrà dal 9 al 17 novembre. Attualmente, scrive Tyc Sports, l'AFA, la Federazione calcistica argentina, sta lavorando per definire una serie di amichevoli: in tal senso, si parla di un possibile test con l'Uruguay, forse alla "Bombonera", e di un'altra sfida contro la Costa Rica.