Tra le chiavi che hanno cambiato il match in favore dell'Atletico Madrid, Rodrigo Riquelme commenta così ai canali ufficiali del club il match vinto ai rigori contro l'Inter che ha sancito il passaggio ai quarti di finale di Champions League: "Ho sensazioni contrastanti per l’occasione mancata che ci ha portato ai supplementari e poi ai rigori. È stata una partita spettacolare, è la prima volta che vivo una serata del genere e spero che ce ne siano molte altre. Ho ringraziato Oblak perché mi ha salvato il cu*lo. Quelle palle devo metterle dentro, devo allenarmi in queste occasioni perché sono palle gol che non si possono sbagliare".

E ancora: "Non abbiamo pensato alla superiorità dell'Inter, volevamo solo fare la nostra partita ed è andata bene. Abbiamo visto l’Atletico come meritava abbiamo regalato ai tifosi la qualificazione. Sicuramente i tifosi hanno fatto la loro parte, ci hanno dato l'anima e noi abbiamo dato loro il cuore. Simeone ci ha detto che ce la siamo meritata".