L'allenatore Carmine Parlato, ex tecnico di Trento, Padova, Latina e Casertana, ha parlato a TMW Radio dell'Inter U23, che si appresta a iniziare la sua prima avventura nel calcio professionistico: "Vecchi è un allenatore preparato e conosce bene la Serie C. Se riuscirà a trasmettere ai giovani la mentalità giusta, l’Inter Under 23 potrà essere una delle pretendenti per le zone alte della classifica. Il settore giovanile dell’Inter è, secondo me, il migliore d’Italia: qualità alta in tutti i reparti".