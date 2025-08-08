Si è tenuto a Firenze l’incontro tra la CAN C e le società di Lega Pro, valido per le Licenze Nazionali, impreziosito quest’anno dall’introduzione del Football Video Support (FVS). È stata illustrata la storica innovazione tenuta a battesimo dalla Serie C SKY Wifi, primo campionato a utilizzarla in Europa. Al meeting hanno preso parte i presidenti, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori delle squadre di Serie C. Il Presidente della Lega Pro Matteo Marani ha dato il benvenuto ai presenti assieme al Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, al Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, al Responsabile e designatore della Can C, Daniele Orsato, e al Project Lead VAR FIFA, Massimiliano Irrati.

Nel corso dell’incontro, il designatore Daniele Orsato ha spiegato le linee guida stagionali riguardanti la presenza del Football Video Support sui campi della Serie C, e le modifiche regolamentari. Sono stati anche presentati i cartellini che saranno dati in dotazione alle squadre, da usare per inoltrare la richiesta di Football Video Support.