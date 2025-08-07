La Serie C ha reso operativo il software distinte digitali per gli elenchi delle squadre nel giorno gara. Lo rende noto la Lega Pro, sottolineando che, "proseguendo il percorso di evoluzione del brand e di sviluppo del prodotto, si compie un nuovo passo verso la digitalizzazione, allineandosi ai principali campionati europei di calcio". Il software velocizza e semplifica il processo di creazione dei documenti ufficiali, grazie alla integrazione sul Portale Servizi di Lega e ad una connessione diretta con gli archivi federali.

"Creare distinte digitali - conclude la nota - significa offrire uno strumento in più non soltanto alle società, ma anche ad altri soggetti interessati, come arbitri, uffici stampa, broadcaster, che potranno beneficiare della condivisione in tempo reale a seguito della pubblicazione, riducendo al minimo l'utilizzo della carta per un approccio maggiormente ecosostenibile".