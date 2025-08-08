Lavori in corso al Silvio Piola di Novara, che nel frattempo passerà dai 18 mila posti (quelli per la serie A) a 4.657, sufficienti per la prossima stagione in serie C. Come riposta La Stampa, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo martedì ha effettuato un sopralluogo per valutare l’andamento. Un controllo che avviene dopo una serie di prescrizioni relative agli impianti antincendio, ai servizi igienici e agli interventi per ridurre la capienza.

I tempi sono stretti perché il 25 agosto il Novara ospiterà l'Inter U23 per l'esordio in campionato, partita in posticipo perché due giorni prima la zona di viale Kennedy sarà interessata dall’arrivo della prima tappa ciclistica della Vuelta di Spagna. Nessuno si sbilancia pubblicamente sul rispetto delle scadenze ma nell’ambiente c’è un cauto ottimismo.