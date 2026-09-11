È un Antonino La Gumina in grande spolvero quello ammirato in occasione della sfida di Serie C tra la sua Salernitana e il Potenza. L'ex attaccante dell'Inter U23 ha infatti messo a segno una fantastica tripletta che ha nettamente contribuito al successo campano per 4-2 in occasione della 4ª giornata di campionato. Per i granata a segno anche Celiento, mentre si sono rivelate inutili le reti dei potentini De Marco e Selleri.