Andrea Boffelli, difensore dell'Arzignano Valchiampo, ha parlato a Tuttomercatoweb, soffermandosi anche sulla novità Inter U23 all'interno del girone A di Serie C: "Sarà una novità per loro, mentre noi abbiamo già affrontato in passato Juventus e Atalanta U23. Sono formazioni piene di giovani talentuosi che devono fare esperienza in una categoria difficile come la Serie C. Per me le seconde squadre sono utilissime: vengo dal settore giovanile dell’Atalanta e quando giocavo lì avrei voluto avere questa opportunità, perché rappresentano uno step intermedio tra Primavera e prima squadra, permettendo ai giovani di crescere restando sotto gli occhi del club".