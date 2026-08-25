Cosa ruberebbe Curtis Jones ai giocatori inglesi che in passato hanno vestito la maglia dell'Inter? E ai due coi quali condivide attualmente lo spogliatoio? L'ex centrocampista del Liverpool ha risposto così parlando ai canali ufficiali del club:

Gerry Hitchens.

"E' stato uno dei primi a spostarsi dall'Inghilterra per venire qui, quindi direi il coraggio".

Paul Ince.

"La leaderhip"-

Ashley Young.

"Aveva unn sacco di qualità, direi la velocità".

John Stones.

"La tecnica".

Djed Spence.

"Ho già detto la velocità, so che lui vorrebbe dicessi questo. Ama dire quanto sia veloce, ma direi la mentalità".