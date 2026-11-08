Trascinata da un Marcus Thuram in forma smagliante, l’Inter ha battuto oggi per 2-0 il Como chiudendo al meglio il ciclo terribile di partite prima della sosta per le Nazionali. Anche Lautaro Martinez, al momento fermo per un infortunio e atteso dopo la sosta, si è stupito per il rendimento del compagno come dimostra il commento pubblicato sotto un post del francese.