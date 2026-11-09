Djed Spence passa a ritrovare gli ex compagni di squadra del Tottenham. L'esterno dei nerazzurri, che ieri sera ha giocato contro il Como, si trova già in Inghilterra per iniziare il ritiro con la nazionale ed è passato a trovare al centro sportivo degli Spurs la sua ex squadra. Nello scatto social lo si vede ritratto con Richarlison, Wilson Odobert e Xabi Simons all'interno dell'infermeria del club. E tra i commenti non passano inosservate le riflessioni dei tifosi degli Spurs che non volevano la cessione di Spence all'Inter.
Djed Spence back at Hotspur Way with Richarlison, Wilson Odobert and Xavi Simons. https://t.co/DlPlFP9S67— Spurs Army (@SpursArmyTweets) November 9, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 16:14
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Inter Social Club
Altre notizie
Lunedì 09 nov
- 18:50 Costa d'Avorio, ufficiale il forfait di Bonny: al suo posto Diakité
- 18:34 Chivu: "Derby? Bisogna sapersi rialzare. Vogliamo una stagione importante"
- 18:20 'Premio Internazionale Sport Civiltà': Chivu premiato al Teatro Regio di Parma
- 18:06 FIFPRO World 11, i giocatori hanno scelto: c'è anche Hakimi
- 17:51 Partita da dominatore: Thuram è il Player of the Match di Inter-Como
- 17:39 I fratelli Stankovic non si rivedranno in Nazionale: Filip resta a Venezia
- 17:24 Generali Stadium, anche gli studi legali nella partita del nuovo San Siro
- 17:10 Altro cambio di guardia: il Sassuolo comunica l'esonero di Aquilani
- 16:55 Pio Esposito primo italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 in A
- 16:45 Cambio di campo per Inter-Juventus Women: si giocherà al Breda
- 16:35 Verso Italia-Francia, giovedì il gruppo azzurro si sposta alla Pinetina
- 16:25 Generali Stadium, il lavoro di Ricci e Oettle dietro un accordo da record
- 16:14 Spence ritrova gli ex compagni di squadra del Tottenham: il post social
- 16:00 L'Inter contro il Como è una sentenza: cosa dicono i numeri
- 15:45 Glionna: "Siamo entusiaste di giocare la Champions. Pronte per il City"
- 15:35 Quote scudetto, l'Inter resta la favorita dopo la vittoria sul Como
- 15:25 fcinPorte chiuse ad Appiano: ecco quando si riapriranno
- 15:15 Problema per Bonny: domani la valutazione, a rischio la Nazionale
- 15:07 Sono ben 14 i calciatori dell'Inter impegnati con le nazionali: l'elenco completo
- 15:02 Baldini: "Allenatori come Chivu e Fabregas fanno bene al calcio"
- 14:47 Lautaro 'annuncia' il cambio di firma. Ma c'è un dettaglio che fa riflettere
- 14:33 Mancini: "Da Juve, Inter e Milan il blocco storico azzurro. Però ora noi..."
- 14:20 Di Canio: "Thuram fa la differenza. E Spence in Italia gioca con la benda"
- 14:07 Da Cunha: "Persi troppi palloni contro una bella squadra. Brava l'Inter"
- 13:52 Trevisani: "Ieri l'Inter ha mandato due messaggi. Il Como ha attenuanti"
- 13:38 Thuram ieri a segno col Como con gli scarpini... di Kevin Durant
- 13:24 Esposito: "Non si migliora da un giorno all'altro. Ora sto bene fisicamente"
- 13:10 Inter-Manchester City in UWCL, Sassarini: "Serve voglia di fare la gara"
- 12:56 Ospite d'onore ieri a San Siro: la stella del nuoto Popovici incontra Chivu
- 12:41 Posticipata la sfida Audace Cerignola-Inter U23: la nuova data
- 12:27 Tacchinardi: "L'Inter ha tritato il Como. Ma se si rilassa perde il derby"
- 12:13 Gasperini: "Che l'Inter sia una grande squadra è noto"
- 12:00 videoTUTTI PIÙ BRAVI DI CHIVU
- 11:55 L'Atalanta può finalmente sorridere: tre recuperi contro l'Inter
- 11:41 Thuram sorride anche fuori dal campo: bilancio ok per la Tikus srl
- 11:27 La Repubblica - Le pagelle: Thuram è il migliore, ma tanti 7
- 11:14 Il padre di Jakirovic: "L'Inter è stata la più insistente. Lo chiamano il piccolo Bastoni"
- 11:01 Corsera - Il migliore è Thuram, ma spiccano in tanti: le pagelle
- 10:48 La Repubblica - L'Inter si conferma la bestia nera del Como
- 10:34 Angolo Tattico - Barella si sdoppia. Nico Paz viene a prendersi la palla
- 10:20 CdS - Calhanoglu-Inter, sulla questione rinnovo c'è una buona notizia
- 10:06 Corsera - Inter, il cambio di stagione al momento giusto
- 09:52 GdS - Solo l'Inter è l'anti-Inter: concesso un tiro al Como delle meraviglie
- 09:38 Inter-Como, Cesari: "Spence su Baturina? L'inglese rischia ma..."
- 09:24 Ranocchia: "L'Inter è entrata e al 2' la partita era finita: il Como non poteva mai vincere"
- 09:10 Frosinone, Alvini: "Milanesi e romane dopo la sosta? Giocheremo con la nostra identità"
- 08:56 Pagelle TS - Carlos Augusto da professore, Barella con la cazzimma. Akanji da 5,5
- 08:42 Adani: "Nerazzurri completi e superiori: se l'Inter fa l'Inter, non è giocabile in A"
- 08:28 Pagelle CdS - Bastoni si mette in tasca Douvikas. Barella ha girato l'interruttore dopo il derby
- 08:14 Pagelle GdS - Thuram furia di velluto, Esposito giovane-vecchio. Il peggiore dell'Inter è da 6...
- 08:00 Como, da 9 a zero in 727 km. Perché l'Inter è eccezzziunale... veramente
- 01:00 Juventus, Spalletti: "Ogni tanto ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua"
- 00:00 Bentornata Inter. E siamo solo al 60%
Domenica 08 nov
- 23:51 Carlos Augusto a Radio TV Serie A: "Siamo migliorati senza palla. È un bel momento"
- 23:37 Italia, Mancini convoca in extremis anche il bianconero Gatti
- 23:23 Chivu a Radio TV Serie A: "Dell'Inter si parla sempre, bravi a reagire alle difficoltà"
- 23:08 Rinnovo vicino per Carlos Augusto. Le ultime su Dimarco, Calhanoglu e Thuram
- 22:53 Gol e spettacolo al Franchi, tra Fiorentina e Juventus si chiude sul 2-2
- 22:38 Marchegiani: "Thuram decisivo non solo quando segna, è fondamentale"
- 22:23 Dimarco fa 250 con la maglia dell'Inter: "Una vita trascorsa con i nostri colori"
- 22:13 Thuram trascina l'Inter contro il Como, anche Lautaro è shockato
- 21:58 Bergomi esalta Thuram e Spence: "È tornata la squadra che conoscevamo"
- 21:44 Stramaccioni: "Vittoria stameritata col Como, Thuram vero trascinatore"
- 21:30 Roma, Gasperini: "Inter vittoriosa col Como? Grande squadra, si sa"
- 21:16 Inter-Como, la moviola: direzione lineare di Chiffi. Con qualche giallo risparmiato
- 21:12 videoInter-Como 2-0, Tramontana: "Ma quale pancia piena! Finalmente si gioca da squadra"
- 21:02 Chivu in conferenza: "Solo in Italia si dubita di uno come Thuram"
- 21:00 Chivu a DAZN: "Nel primo tempo il Como ha sbagliato per meriti nostri"
- 20:54 Chivu a ITV: "Abbiamo dei valori comuni, dovevamo solo ritrovarli"
- 20:53 Como, Fabregas in conferenza: "Diamo la mano all'Inter e andiamo avanti"