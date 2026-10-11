Non ha segnato ieri, ma ha comunque dato il suo contributo importante Francesco Pio Esposito, protagonista in particolare nell'azione che ha portato al rigore segnato poi da Hakan Calhanoglu. Il giovane bomber nerazzurro usa il proprio profilo Instagram per festeggiare il successo sul Parma: "Ripartiti con una bella vittoria", il messaggio dell'attaccante campano. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 16:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.