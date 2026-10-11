Non ha segnato ieri, ma ha comunque dato il suo contributo importante Francesco Pio Esposito, protagonista in particolare nell'azione che ha portato al rigore segnato poi da Hakan Calhanoglu. Il giovane bomber nerazzurro usa il proprio profilo Instagram per festeggiare il successo sul Parma: "Ripartiti con una bella vittoria", il messaggio dell'attaccante campano.