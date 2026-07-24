Dal ritiro di Bad Loipersdorf, Danilo Veiga ha tracciato un bilancio dell'inizio della preparazione estiva del Lecce, la volontà di conquistare sempre più spazio con la Nazionale ma anche dei migliori nel suo ruolo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il terzino portoghese si è soffermato anche sui migliori interpreti del suo ruolo, indicando senza esitazioni il suo punto di riferimento.

Le dichiarazioni di Danilo Veiga

Il difensore giallororsso si è esposto cosi sui migliori del suo ruolo: "Nuno Mendes è il migliore del mondo, siamo tutti d'accordo. Poi c'è Dumfries". Oltre questo però, il difensore del Lecce ha esposto il suo parere anche in merito al calcio italiano: "Fisicamente è un campionato molto difficile e non ci sono partite facili, visto che tutte le squadre sono forti. Questo campionato mi piace molto".