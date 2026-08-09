Il futuro di Cristian Romero resta ancora tutto da definire. Il difensore argentino del Tottenham starebbe infatti aspettando di capire se il Barcellona deciderà di muoversi concretamente prima di prendere una decisione definitiva sulla sua prossima squadra. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il direttore sportivo blaugrana Deco apprezza particolarmente il profilo dell’ex Atalanta, ma al momento non sarebbe ancora arrivata un’offerta ufficiale da parte del club catalano.

Atletico Madrid avanti

La società attualmente più avanti resta l’Atletico Madrid, che da tempo lavora per portare Romero nella capitale spagnola. I Colchoneros avrebbero già presentato una proposta da circa 30 milioni di euro, cifra che però non soddisfa ancora le richieste del Tottenham. Gli Spurs valutano infatti il cartellino del difensore argentino circa 40 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta resta quindi intorno ai dieci milioni, mentre i contatti tra Tottenham e Atletico Madrid proseguono. Romero, però, non avrebbe ancora dato il via libera definitivo all’operazione.

Il Barcellona può cambiare gli scenari

Il centrale argentino vorrebbe prima capire se il gradimento di Deco possa trasformarsi in una vera offensiva del Barcellona. L’Atletico resta dunque in pole position, ma l’eventuale ingresso dei blaugrana potrebbe modificare rapidamente gli equilibri della trattativa. Romero aspetta, mentre Tottenham e Atletico continuano a negoziare. L'Inter sembra ormai ai margini dell'affare.