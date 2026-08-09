Missione: ribadire il concetto dell'ultima volta. Il calcio giocato è un piacere e permette di mettere in standby tutte le paturnie legate al mercato. Che in questo periodo, ammettiamolo, abbondano. Ieri l'Inter ha salutato Perth ottenendo una piacevole vittoria contro la Juventus, ma al di là del risultato quello che conta è constatare il livello di preparazione raggiunto dalla squadra, sia fisico sia tattico. Cristian Chivu giustamente alla fine della partita ha ammesso candidamente di non essere soddisfatto del secondo tempo, in cui i suoi si sono abbassati troppo lasciando campo ai bianconeri, costretti anche a prenderselo per raddrizzare il punteggio. Normale dinamica quando si fronteggia un avversario di valore. Eppure la scontentezza dell'allenatore è un messaggio da prendere positivamente: per lui non va bene 'subire' a livello territoriale con nessuno, compresa una big del calcio italiano e a prescindere dal risultato. La sua idea di dominio del gioco travalica i dettagli più diretti all'occhio dell'appassionato, come il punteggio, la caratura dell'avversario, le proprie condizioni; è un mantra da applicare con costanza a prescindere dal contesto. Dopo tutto l'allenatore guarda con occhio più clinico l'evoluzione di una partita o le prestazioni dei singoli, spesso traendo spunti che stonano rispetto al sentire comune. Esempio diretto: sicuramente il tifoso interista da casa ha apprezzato la prestazione della sua squadra contro la Juventus e non andrà a dormire infastidito dal baricentro mantenuto per larghi tratti del secondo tempo. Chivu no, per queste amichevoli sono un valido metodo per trarre feedback negativi su cui lavorare, anche andandoli a cercare con la lente d'ingrandimento. Va bene, è giusto che sia così.
Da esterni non può che saltare all'occhio il miglioramento del gioco rispetto al recente derby. L'Inter è stata padrona del campo, ha creato occasioni, non ha mai subito la Juventus se non nel finale di gara dopo l'estemporaneo gol di Chico Conceiçao, piovuto dal cielo per un corto circuito difensivo. Ovvio che nel finale la Juve cercasse di salvare l'onore agguantando il pareggio, e che l'Inter, con molte sostituzioni sulla propria pelle, facesse strenuamente opposizione. Luciano Spalletti ha ottimi giocatori a disposizione, di quelli che se vogliono sanno colpirti. E dimostrare di saper soffrire anche in un'amichevole estiva australiana, sempre per l'occhio del tifoso, è un merito più che un demerito. Si cresce sotto tutti i punti di vista, vincendo partite così è anche più gradevole. E non dimentichiamo che ad Appiano Gentile da oggi si ritroveranno a lavorare insieme Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Manuel Akanji e il nuovo arrivato John Stones. Mica gente qualsiasi. Insomma, motivi per essere ottimisti, al di là dell'evoluzione del mercato, ce ne sarebbero anche. L'importante è concentrarsi sul rettangolo di gioco più che sulle voci di mercato che attraversano l'etere e arrivano spesso corrotte all'orecchio degli appassionati. Chivu ha chiesto pazienza e di lasciare lavorare i direttori. E chi siamo noi per avanzare certe pretese rispetto a chi ha realmente bisogno di completare il puzzle?
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 10:28 videoL'Inter è rientrata in Italia: le immagini da Malpensa
- 10:13 Brookfield completa l'acquisizione di Oaktree, riflettori puntati sul futuro del club
- 09:58 Pavard si è ripreso l'Inter, Thuram lo esalta: "Troppo forte"
- 09:43 CdS - Chivu si aggrappa alle sue certezze: Inter già in forma campionato
- 09:28 TS - Le pagelle dell'Inter: Dimarco e Diouf da 7, male Frattesi e Stankovic
- 09:14 GdS - Dal judo al sogno Serie A: chi è Bovio, il nuovo talento nerazzurro
- 08:59 TS - Chivu ha le idee chiare: vuole Jones e l'erede di Dumfries
- 08:44 GdS - Le pagelle dei nerazzurri: Dimarco e Bonny top, delude Stankovic
- 08:29 GdS - Inter già avanti a tutte, Juve rimandata. Ma la rosa è ancora incompleta
- 08:14 CdS - E se l'Inter fosse questa? Le mancate uscite bloccano il mercato
- 08:00 GdS - Pallino Jones per Chivu. E se fosse Stankovic a fargli spazio?
- 00:00 L'occhio critico di Cristian Chivu
- 23:45 Barcellona, Araujo va al Liverpool. Spazio per Romero? Ma l'Atletico...
- 23:40 Di Maggio, golasso contro il Torino. Poi l'Avellino perde ai rigori
- 23:30 Lucchesi: "Credo che il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno"
- 23:15 Domani Pergolettese-Inter U23, il mister gialloblu Giosa: "Alziamo il livello"
- 23:05 Berenbruch va in Serie B? Pisa e Padova puntano il classe 2005
- 23:00 Il dipartimento per lo Sport vara erogazioni per gli oratori: i dettagli
- 22:45 Coppa Italia, avanzano Catania e Ascoli: out Vicenza e Potenza
- 22:30 Abbondanza in porta, Chivu è stato chiaro. E in difesa il reparto è completo. A meno che...
- 22:15 Vinicius Jr. rinnova con il Real Madrid: "Ormai sono madridista"
- 22:00 Inter U23 nel girone C? Marcolini: "Ogni anno cambiano raggruppamento"
- 21:46 Sky - Curtis Jones resta un obiettivo: prossimi giorni importanti. Si raffredda la pista Nico Gonzalez
- 21:32 Viviano sul sistema calcio: "Non è il ct il problema. Resterà tutto uguale"
- 21:18 Diouf fattore scombinante a destra? Ma l'esterno serve
- 21:03 Nagatomo rinnova con l'FC Tokyo: "Voglio vincere il campionato"
- 20:49 Le esigenze di Chivu tra campo e mercato: obiettivo alzare l'asticella
- 20:34 Lukaku a un passo dall'addio: nelle prossime ore la fumata bianca con il Fenerbahce
- 20:20 L'Inter sta tornando in Italia: "Tanti ricordi incredibili da Hong Kong a Perth"
- 20:07 Milan, Amorim fa un bilancio della tournée: "Avevamo tanti giovani"
- 19:52 Franchi firma con l'Inter, festeggia anche il TAU Altopascio: "Fieri di te"
- 19:38 Caso Esposito, venti giorni per capire il futuro. E intanto si muove il Como
- 19:23 Gasperini: "Date mercato sbagliate. C'è chi ha troppi giocatori, la Roma..."
- 19:10 Monza, Birindelli: "Juric carichissimo dal primo giorno, noi lo seguiamo"
- 18:55 Spalletti dopo Inter-Juventus: "Di Gregorio bravo in due o tre situazioni"
- 18:41 Coppa Italia 2026-2027, si parte. Con un match che può riguardare l'Inter
- 18:26 Premier League batte Serie A 3-0: Roma e Milan sconfitte da Brighton e Chelsea
- 18:12 Sponsor scommesse, il Ministro Giorgetti vuole una stretta. FDI contrario
- 17:58 Women's Champions League, Inter al 3° preliminare: martedì il sorteggio
- 17:44 Mundo Deportivo - Romero, l'Atletico spinge ma lui aspetta il Barcellona
- 17:29 Quote promozione Serie B, Catania favorito. Indietro l'Inter U23 di Vecchi
- 17:15 Thuram, allenamento in Sardegna prima del ritorno ad Appiano Gentile
- 17:00 Contatto in area Bovio-Kolo Muani, Borghi: "Fosse stato campionato..."
- 16:46 Juventus, Spalletti: "L'Inter nel primo tempo è stata più squadra di noi"
- 16:31 L'Inter guarda al futuro: contratto fino al 2029 per il 2008 Franchi
- 16:17 The Sun - Romero apre all'Arsenal, ma il Tottenham dice no
- 16:08 Chivu: "Non siamo ancora pronti, il secondo tempo non mi è piaciuto"
- 16:03 UFFICIALE - Colidio al Vasco da Gama: formula e cifre dell'operazione
- 15:49 videoDimarco-Diouf, l'Inter vince il primo round con la Juve: la sintesi
- 15:35 Juventus-Inter, Up & Down - Bonny incoraggiante, Bovio ordinato. Diouf esaltante
- 15:25 Canovi: "Ammiro Ausilio, per il dopo Dumfries so che ha qualche idea"
- 15:11 È morto a 68 anni Jorge Messi, padre del capitano dell'Argentina Lionel
- 15:06 Stamattina le visite mediche di Zouin a Parma: attesa per l'annuncio
- 15:01 L'Inter saluta Perth con una nobile vittoria: Dimarco-Diouf, Juve sconfitta
- 12:56 Cuadrado: “Juve, ho fatto la storia. L'Inter non è stata un tradimento"
- 12:37 Lukaku-Napoli, è finita: niente ritiro. Irrompe il Fenerbahçe
- 12:22 VIDEO FcIN - Cresce l'attesa a Perth, iniziano a entrare i tifosi per Juventus-Inter
- 12:08 Infantino, il Sudamerica fa quadrato: sostegno dalla Colombia
- 11:53 La Repubblica - Mercato, Chivu ha le idee chiare: solo giocatori che alzano il livello
- 11:38 Barcellona, futuro lontano per Fort: in passato piaceva anche all’Inter
- 11:24 Liverani: "Post-Dumfries, Inter sfortunata. L'esterno anche dopo Ferragosto"
- 11:10 Clean sheet e vittoria: Sommer, il campionato con il Bruges parte bene
- 10:55 Dove vedere Juventus-Inter: come seguire il match in tv e streaming
- 10:40 Romano: "Telefonata a Romero? Lautaro dovrebbe chiamare Oaktree"
- 10:26 Calha-Inter, tutto vero: si comincerà la stagione senza certezze sul rinnovo
- 10:12 TS - Lautaro, Thuram e Stones corrono verso il rientro: domani ad Appiano
- 09:58 CdS - Calhanoglu titolare contro la Juve, ipotesi staffetta in attacco
- 09:43 Diaby affare complesso. Saltato Romero, l'Inter potrebbe investire sull'esterno
- 09:28 TS - Frattesi può sbloccare Jones, l'Inter scende a 25 milioni di euro
- 09:13 Bologna, Rowe: "Inter ancora davanti a tutti, ma occhio al Como"