Quando Cristian Chivu parla della necessità di aggiungere alla rosa qualcosa che possa "alzare il livello", il pensiero va soprattutto a Curtis Jones. Il tecnico dell’Inter considera il centrocampista inglese il profilo ideale per caratteristiche fisiche, duttilità e capacità di inserimento. Come scrive Tuttosport, Chivu sarebbe convinto che Jones possa avere in Serie A un impatto paragonabile a quello avuto da Scott McTominay con il Napoli, aggiungendo al centrocampo nerazzurro caratteristiche oggi difficili da trovare nella rosa.

Jones vuole l’Inter: accordo già raggiunto

Il gradimento è reciproco. L’Inter avrebbe già raggiunto un’intesa con il giocatore e Jones avrebbe rifiutato altre destinazioni, dando priorità assoluta ai nerazzurri. L’ostacolo resta il Liverpool, che continua a valutare il classe 2001 circa 40 milioni di euro, nonostante il contratto sia in scadenza nel 2027. Jones prenderebbe numericamente il posto di Davide Frattesi, mentre Kristjan Asllani viene considerato comunque in uscita. Per accelerare la cessione dell’ex Sassuolo, l’Inter potrebbe arrivare ad accettare anche un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza ritiene che il Liverpool possa ammorbidire la propria posizione negli ultimi dieci giorni di mercato, creando le condizioni per arrivare alla fumata bianca.

Diouf convince, ma Chivu vuole un esterno destro

La tournée australiana ha intanto regalato buone risposte da Andy Diouf, autore di tre gol nel precampionato e sempre più affidabile anche dal punto di vista difensivo. Chivu ha però maturato un’altra convinzione: Luis Henrique rende meglio sulla sinistra, dove sarà l’alternativa a Dimarco, mentre Carlos Augusto verrà utilizzato maggiormente da braccetto. Per questo l’Inter continua a cercare un esterno destro molto offensivo, capace di saltare l’uomo. Diaby resta un’opzione, ma il Bayer Leverkusen è avanti. Il vero grande obiettivo, però, è già chiarissimo: Curtis Jones.