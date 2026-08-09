Tre giorni di riposo per l'Inter dopo il rientro da Perth avvenuto questa mattina. La squadra nerazzurra si ritroverà mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile, riporta Sky Sport, per riprendere la preparazione in vista dell'ultimo test in programma a Ferragosto contro il Betis a Bari e del debutto in campionato contro il Monza di sabato 22. Nel frattempo, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e l'ultimo acquisto John Stones sono arrivati alla Pinetina per iniziare il loro lavoro individuale. I loro arrivi sono stati documentati dall'Inter sul proprio profilo X.

Sì, Stones ha iniziato gli allenamenti pic.twitter.com/oy1cGOLFvy — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 9, 2026