Dopo che il suo passaggio all'Inter è stato fermato dal no del CONI che non ha concesso l'idoneità agonistica per l'Italia, il futuro di Anan Khalaili si svilupperà in Premier League. Secondo l'emittente israeliana Sport5, che ha dato l'annuncio ieri sera, il terzino dell'Union Saint-Gilloise ha raggiunto un accordo con il Crystal Palace; la presentazione del nuovo arrivo è prevista nei prossimi giorni. Il club di Premier League ha inoltre definito i termini del trasferimento con l'attuale squadra di Khalaili, l'Union Saint-Gilloise, che dovrebbe incassare 28 milioni di euro dai londinesi, ai quali ne vanno aggiunti anche due di eventuali bonus.
Khalaili non ha giocato la prima partita di campionato della formazione gialloblu contro il Westerlo; ufficialmente si è parlato di un problema fisico, ma dietro le quinte, è emerso che il motivo era che aveva già finalizzato il suo contratto e superato le visite mediche con gli Eagles, come confermato anche dall'entourage del ragazzo. "Il Crystal Palace può offrirgli il maggior numero di minuti di gioco per un club che compete in Europa", hanno scritto i media. "Inoltre, l'allenatore Pierre Sage è noto per la sua capacità di lavorare bene con i giovani e di tirare fuori il meglio da loro". Il Crystal Palace ha deciso di puntare su Khalaili per sopperire immediatamente ad una probabile partenza di Daniel Muñoz, che sta attirando l'attenzione di diversi club europei.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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