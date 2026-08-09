Tra le grandi della Serie A, l’Inter è quella che sembra viaggiare più veloce, ma anche quella che finora ha inciso meno sul mercato. Il merito è soprattutto di Chivu, capace di leggere il calcio e valorizzare le proprie risorse. Secondo quanto evidenziato da SportMediaset Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra sono intuizioni convincenti, mentre giovani come Idrissou e Bovio hanno già mostrato qualità e personalità. Ma l’intelligenza del tecnico nerazzurro, da sola, non può bastare. L’Inter ha una rosa competitiva, ma ancora incompleta. In difesa, con Stones e il recupero di Pavard, il reparto sembra sistemato. È a centrocampo che resta il nodo principale: bisogna sfoltire, ma anche inserire qualità. Chivu chiede Curtis Jones e un altro esterno, due tasselli che potrebbero cambiare il volto della squadra. Il problema sono i tempi.

L’Inter continua a muoversi con troppa lentezza, rischiando di arrivare ad agosto con il fiato corto e la necessità di fare tutto in fretta. La squadra è già davanti alle rivali. Per restarci e competere anche in Europa però, serve che anche la società acceleri sul mercato regalando a Chivu rinforzi importanti.