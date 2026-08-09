Tra le certezze emerse dalla tournée australiana dell’Inter c’è senza dubbio Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha iniziato la nuova stagione con la stessa continuità mostrata nella precedente, risultando subito decisivo e confermandosi una delle principali armi offensive a disposizione di Cristian Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Dimarco sta mostrando segnali importanti non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche sotto il profilo della consapevolezza e della personalità.

Dimarco decisivo contro Milan e Juventus

Durante la tournée il laterale ha lasciato il segno sia nel derby contro il Milan sia nella successiva sfida con la Juventus, trovando il gol in entrambe le occasioni. "Per Dimarco non sembrano esistere amichevoli, solo nuove sfide", evidenzia la Gazzetta, sottolineando come il giocatore abbia affrontato ogni appuntamento estivo con grande intensità.

Chivu ha una risorsa offensiva in più

La capacità di Dimarco di incidere negli ultimi metri resta fondamentale per l’Inter. Inserimenti, qualità nel cross, conclusioni dalla distanza e continuità sulla fascia fanno dell’azzurro una pedina centrale nel sistema di Chivu. Il futuro di Dimarco sarà ancora nerazzurro. Nei prossimi mesi scatterà infatti il prolungamento fino al 2028 previsto dalla clausola unilaterale a favore dell’Inter. Non è escluso che successivamente le parti possano discutere anche un nuovo accordo. Nel frattempo, però, Dimarco pensa al campo e si presenta all’inizio della stagione come una delle principali certezze della squadra campione d’Italia.