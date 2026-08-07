L'Optus Stadium di Perth, domani teatro del derby d'Italia, oggi ha ospitato le sedute d'allenamento di rifinitura prima dell'Inter e poi della Juve. Due occasioni per i tifosi australiani di dimostrare il loro affetto per i loro beniamini. Come si può apprezzare dal video pubblicato sulla pagina Instagram 'Optus Stadium'. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 20:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.