Non c'entra il mercato, almeno a sentire la versione ufficiale fornita dal Liverpool, rispetto all'assenza di Curtis Jones dalla gara amichevole contro il Monaco andata in scena oggi ad Anfield. Il centrocampista inglese, obiettivo di lunga data dell'Inter, non era neanche in panchina per una questione fisica. La scelta di escluderlo è stata presa a titolo precauzionale, come spiegato da Andoni Iraola, manager dei Reds, dopo la partita: "Curtis si è allenato tutti i giorni, ma ieri ha avuto problemi all'anca. Non sembra niente di grave, ma non aveva senso rischiarlo", ha detto lo spagnolo nell'intervista post-partita.

Al di là del piccolo stop, il club inglese ha sempre tenuto il punto chiedendo 40 milioni di euro per privarsi del giocatore. Una cifra che i nerazzurri reputano eccessiva, anche alla luce del fatto che il suo contratto scade tra meno di un anno.